Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 17:07

Брюссель. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что расширение НАТО не является провокацией в отношении кого-либо.

"Мы оставляем наши двери открытыми... Расширение НАТО - это не провокация. Я говорю это, потому что иногда мы слышим, что тот факт, что НАТО расширяет границы, - это провокация в отношении других", - сказал Й.Столтенберг, выступая в Германском фонде Маршалла в честь годовщины Плана Маршалла, вступившего в силу в апреле 1949 года.

"Это не провокация, это результат независимых решений суверенных государств", - подчеркнул генсек альянса.

Он напомнил, что сейчас НАТО празднует 20-летие членства Чехии, Венгрии и Польши в НАТО. 15 лет назад членами альянса стали Эстония, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, а 10 лет назад - Албания и Хорватия.

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