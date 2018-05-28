Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 16:01 28.05.2018 - 16:01

Лондон. 28 мая. INTERFAX ENERGY - Расширение Трансанатолийского газопровода (TANAP), как ожидается, замедлит рост спроса на СПГ в Европе и поможет смягчить опасения относительно безопасности поставок, вызванные доминированием России в сфере европейского газового импорта, пишет главный аналитик по энергетике Interfax Energy Питер Стюарт в обзоре Global Gas Analytics (GGA).

Экспорт американского СПГ обычно предлагается в качестве потенциального решения проблем энергетической безопасности Европы, однако трубопроводный импорт, как правило, обходится дешевле.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения "Шах-Дениз" в рамках "Стадии-2" от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Запуск газопровода запланирован на 12 июня. На церемонии будут присутствовать президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Поставки по TANAP, как ожидается, начнутся до конца июня, а полная мощность будет достигнута в течение года.

Закладка фундамента TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность TANAP будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров. Акционерами проекта являются ГНКАР (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

TANAP является основой проекта "Южного газового коридора", который предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках "Стадии-2" разработки "Шах-Дениза". TANAP будет связан с Трансадриатическим газопроводом (TAP), который соединит Грецию, Албанию и юг Италии.

TAP планируется ввести в строй до 2020 года. При этом греческий участок газопровода, как ожидается, будет построен до конца текущего года, а его ввод в эксплуатацию начнется в конце 2019 года. основными акционерами TAP являются BP, Snam и ГНКАР, которым принадлежат по 20%-ной доле, а также Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Объем торговли СПГ в мире по итогам 2017 года увеличился на 9,9% и достиг 289,9 млн тонн, свидетельствуют данные Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL). Это самые высокие темпы роста с 2010 года.

Хотя на Европу пришлось только 13% общемировой торговли, чистый импорт СПГ в данный регион (без учета Турции) вырос на 17% и достиг 38,6 млн тонн. Из импортированного в Европу в прошлом году СПГ 8,3 млн тонн отправились в те пункты назначения, которые могут быть обслужены с помощью TANAP, включая Грецию и Турцию.

оь ап де

Neuer Inhalt Horizontal Line