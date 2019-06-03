Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 21:28

Мадрид. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Первый секретарь ЦК кубинской компартии Рауль Кастро в понедельник отмечает свой день рождения: ему исполнилось 88 лет, сообщает агентство ЭФЭ.

Ряд кубинских политиков направил свои поздравления Кастро в соцсетях. Среди них - лидер страны - председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель.

"Поздравления генералу армии Раулю Кастро, истинному революционеру и кубинскому патриоту. Его храбрость, преданность, принципиальность, честность, скромность и пример вдохновляют нас", - написал Диас-Канель в твиттере.

Рауль Кастро родился 3 июня 1931 года. С 24 февраля 2008 по 19 апреля 2018 года являлся председателем Госсовета Кубы - высшая государственная должность в стране. Помимо прочего, председатель Госсовета является председателем совета министров и верховным главнокомандующим. До него председателем Госсовета был его старший брат Фидель Кастро.

С 19 апреля 2011 года Рауль Кастро является лидером правящей Коммунистической партии Кубы.

Агентство отмечает, что с того момента, как в апреле 2018 года он передал полномочия главы государства Мигелю Диасу-Канелю, Кастро практически перестал появляться на публике.

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