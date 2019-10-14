Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 19:05

Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник, комментируя решение Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США - покинуть компанию с китайским участием, заявил, что СМИ ангажировано отреагируют на это событие.

"Ого! Хантера Байдена заставили уйти из китайской компании. А теперь смотрите, как фейковые новости заключат его в свои сальные и оберегающие объятия. Пожалуйста, задавайте ему только элементарные вопросы!" - написал он в Twitter.

Накануне стало известно, что сын бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джо Байдена принял решение в конце октября покинуть пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого госструктурами КНР, чтобы не давать поводов предъявлять претензии по поводу конфликта интересов.

Кроме этого, Хантер обещал, что если его отец - потенциальный кандидат в президенты США от демократов - победит на выборах 2020 года и займет этот пост, то он, Хантер Байден, не будет работать на фирму, которой владеют иностранцы, и не будет членом правления такой компании.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена в коррупции и призвал власти КНР и Украины провести расследование в отношении его и подчиненных ему организаций.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

В свою очередь Джо Байден в начале октября впервые высказался за то, чтобы конгресс объявил импичмент президенту страны Дональду Трампу.

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