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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 18:45 11.07.2018 - 18:45

Сеул. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Северную Корею в перспективе необходимо будет активно привлекать к обсуждению и реализации плана наведения "девяти мостов" сотрудничества между Россией и Республикой Корея, заявил в среду российским журналистам председатель координационного совета "Диалог Россия - Республика Корея", бывший посол РК в РФ Ли Гю Хён.

"Да, это необходимо делать в будущем", - сказал он.

"Для строительства газопровода и линий электропередачи необходимо пройти через территорию Северной Кореи, но Республика Корея и Россия хорошо готовятся к этому проекту, - отметил он. - Я считаю, что молодой лидер Северной Кореи имеет другую позицию и проводит другую политику по сравнению с предыдущей, поэтому я желаю, чтобы это оказало хорошее влияние на сотрудничество между двумя Кореями и Россией".

"Сейчас в условиях меняющейся ситуации вокруг Корейского полуострова нам необходимо прилагать усилия для реализации именно трехстороннего сотрудничества", - подчеркнул Ли Гю Хён.

"Энергетические проекты, электросети или железные дороги - сфера, которую невозможно реализовать на частном уровне, - сказал бывший посол РК в России. - Поэтому в данных трех сферах правительства должны реализовывать проекты сотрудничества, но в этом деле есть один важный момент, а именно - Северная Корея".

По его словам, без трехстороннего сотрудничества между двумя Кореями и Россией нельзя получить плоды в сфере электрификации, энергетики, железных дорог между Южной Кореей и российским Дальним Востоком.

Он напомнил, что в настоящее время Россия и РК делают ставку на совместные высокотехнологичные проекты. При этом приоритетными направлениями лидеры двух стран назвали "девять мостов" сотрудничества.

Речь идёт о таких направлениях сотрудничества, как газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, рыболовство, сельское хозяйство, медицина, наука, технологии, а также вопросы трудовой миграции с созданием новых рабочих мест. Также президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отмечал, что, прежде всего, Корея заинтересована в ускоренном продвижении переговоров, заключении соглашений о свободной торговле между Кореей и ЕАЭС для создания институциональной базы по обеспечению прочного сотрудничества.

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