Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 18:11

Брюссель. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Исполнение контракта о приобретении Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 сдвигается по срокам в связи с пандемией коронавируса, однако затем продолжится по плану, заявил в четверг секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Произошла задержка из-за коронавируса, но (сделка - ИФ) будет реализовываться, как запланировано", - приводят его слова западные СМИ.

При этом он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз говорил своему американскому коллеге Дональду Трампу о заинтересованности Анкары в возможной покупке у США зенитных ракетных комплексов Patriot.

Анкара неоднократно заявляла, что намерена завершить развертывание ЗРС С-400 к апрелю 2020 года. Министр обороны Турции Хулуси Акар в январе сказал, что С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или в мае.

Однако в США неоднократно выражали обеспокоенность приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть России купленные ЗРС С-400, если Анкара хочет получить от США Patriot.

1аю ав

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