Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 14:38

Лондон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Количество летальных исходов пациентов с COVID-19 в Великобритании может быть выше, чем указано в официальной статистике, констатирует Национальная статистическая служба Великобритании (ONS).

Так, в частности, согласно еженедельным итогам ONS, лишь в Англии и Уэльсе в течение недели до 10 апреля было зарегистрировано около 1,7 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом, которые не были госпитализированы. Более тысячи скончались в домах престарелых, что почти в пять раз больше, чем в предыдущие недели.

Британские СМИ неоднократно сообщали, что правительство страны не учитывает все случаи смерти от последствий COVID-19, а включает в список умерших только тех, кто был госпитализирован уже с этим диагнозом.

На прошлой неделе телеканал Sky News отмечал, что "теперь есть устоявшаяся точка зрения", согласно которой истинная смертность в Великобритании от COVID-19 гораздо выше, нежели данные на основании информации, поступающей из больниц.

Согласно официальным данным, по состоянию на 21 апреля в Великобритании диагностировано 124743 заражений COVID-19, зафиксировано 16509 летальных исходов.

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