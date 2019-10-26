Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 22:11

Берлин. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Выборы в федеральной земле Тюрингия проходят в Германии в воскресенье, по опросам лидирует партия "Левые".

В воскресенье в Тюрингии выбирают региональный парламент - ландтаг, в выборах могут принять участие около 1,73 миллиона человек, голосование начнется с 8:00 воскресенья. Тюрингия ранее входила в состав ГДР.

Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала "Ард", шансы на победу в воскресенье имеет партия "Левых" - ей свои голоса готовы отдать 29% избирателей. Второе место по предпочтениям электората разделили правая партия "Альтернатива для Германии" и правящий Христианско-демократический союз ХДС, обе партии могут получить около 24% голосов. Социал-демократическая партия СДПГ может рассчитывать на 8% голосов, "Зеленые" - на 7%.

В настоящее время крупнейшей фракцией в парламенте Тюрингии является фракция партия ХДС, до недавнего времени ею руководила канцлер Ангела Меркель.

Репрезентативный опрос "Ард" проводился с 14 по 16 октября.

1тф тг

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