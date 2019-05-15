Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Финансовые регуляторы восьми стран Северной Европы планируют разработать схему, которая позволит им улучшить обмен информацией об угрозах отмывания средств, пишет Wall Street Journal.
В настоящее время регуляторы Дании, Норвегии, Исландии, Финляндии, Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии работают над текстом формального соглашения. Ориентировочные даты подписания соглашения и конкретный тип данных, которыми будут обмениваться регуляторы, не сообщаются.
Регулирующие органы пошли на такой шаг после череды скандалов с участием скандинавских и балтийских банков, которые привели к массовым отставкам в топ-менеджменте и снижению кредитных рейтингов финкомпаний. В частности, скандалы коснулись Danske Bank и Swedbank и их подразделений в балтийских странах. По сообщениям СМИ, через них могли проходить подозрительные сделки на миллиарды долларов, причем деньги связывают с российскими источниками.
Банки обвиняются в недостаточных мерах по противодействию отмыванию средств.
"Более активное трансграничное сотрудничество между надзорными органами играет ключевую роль в укреплении возможностей по предотвращению отмывания средств в регионе", - заявил директор Службы надзора Банка Литвы Витаутас Валвонис.
Служба финансово-экономической информации
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