Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 10:00

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Федеральное управление гражданской авиации США в ходе проверки обнаружило еще одну проблему с программным обеспечением самолета Boeing семейства 737 MAX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, новая проблема не имеет прямого отношения к системе МCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая регулирует слишком острый угол атаки в полете. Именно эта система, по мнению экспертов, стала причиной двух катастроф, после которых полеты 737 MAX были прекращены. Boeing уже разработал обновления для системы и готовится вскоре направить их регуляторам.

Новость об обнаружении новой ошибки означает, что компании придется вносить другие программные изменения, что может вновь отсрочить сертификацию самолета и возобновление его полетов.

Некорректная работа ПО была выявлена на прошлой неделе в ходе симуляций полетов, проводимых FAA, говорят источники. Проблема заключается в слишком медленном реагировании системы, которая отвечает за корректировку работы MCAS в случае сбоя.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

По словам источников, главный вопрос на данный момент заключается в том, сможет ли Boeing устранить все имеющиеся проблемы только за счет внесения изменений в программный код. Если помимо этого компании придется менять микропроцессоры или иное оборудование, то для возобновления полетов потребуются скорее месяцы, а не недели.

Служба финансово-экономической информации

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