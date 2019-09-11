Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 12:40

Нью-Йорк. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Следователи Федеральной торговой комиссии (FTC) США начали опрашивать представителей небольших компаний, которые продают продукцию на платформе Amazon.com Inc., с целью установить, использует ли гигант электронной торговли свое влияние на рынке для ущемления своих конкурентов.

Все интервью длятся около полутора часов и затрагивают целый ряд вопросов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей трех бизнесов. Все они отвечали на вопрос о том, какой процент выручки получают от продаж через Amazon по сравнению с другими онлайн-платформами, в том числе Walmart Inc. и EBay Inc.

Это позволяет заключить, что регуляторы с недоверием относятся к утверждениям Amazon о том, что у покупателей и поставщиков есть реальные альтернативы ее платформе.

FTC также пытается установить степень влияния Amazon на поставщиков. Многие продавцы получают 90% выручки или более от продаж через онлайн-платформу, что делает их зависимыми от спроса Amazon и резких изменений в политике компании.

Расследование является частью более широкого анализа деятельности таких компаний, как Amazon, Google и Facebook, и их влияния на американскую экономику. FTC также проводит расследование в отношении Facebook, в то время как Минюст США проверяет деятельность Google.

Помимо этого, о начале отдельного антимонопольного расследования в отношении Google объявили власти 48 штатов США, а также Пуэрто-Рико и округа Колумбия.

Крупнейшие технологические компании находятся под пристальным вниманием властей из-за опасений, что они могут использовать свое значительное влияние для воспрепятствования конкуренции и причинения ущерба пользователям.

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