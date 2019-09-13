Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 13:42

Нью-Йорк. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Федеральные регуляторы США в сфере безопасности проводят анализ работы автоматической системы экстренного торможения более чем 550 тыс. кроссоверов Nissan Rogue на фоне жалоб их владельцев.

Национальное управление по безопасности движения на трассах США (NHTSA) ссылается на жалобы 843 человек о проблеме в моделях 2017 и 2018 года выпуска, которые являются бестселлерами Nissan Motor Co. в США, пишет Dow Jones. В жалобах, в том числе, описывались 14 случаев аварий, при этом в пяти случаях потерпевшие получили травмы.

Встроенная в автомобили система использует радар на передней части машин для обнаружения объектов на дороге и может прибегнуть к экстренному торможению, если зафиксирует угрозу столкновения. Владельцы Rogue жалуются, что система активируется в отсутствие какой-либо опасности, в результате чего автомобиль резко останавливается на автомагистралях или при пересечении железнодорожного переезда.

Расследование, которое, как утверждает NHTSA, затрагивает более 550 тыс. машин, является самым масштабным для регулятора применительно к этой проблеме. Технология, которая может вернуть автомобиль обратно на полосу и удерживать его на безопасном расстоянии при включенном круиз-контроле, нацелена на предотвращение аварий и в некоторых случаях может "отобрать" контроль за автомобилем у водителя.

Поводом для проверок автомобилей послужила петиция правозащитной организации Центр автомобильной безопасности, которая призвала регулятор к расследованию, выявив 87 жалоб, касающихся беспричинного срабатывания тормозной системы. NHTSA запросило данные о проблеме у Nissan.

В отчете, опубликованном в четверг, говорится, что NHTSA одобрила петицию организации и начала предварительный анализ систем после того, как представители Nissan сообщили регулятору, что получили 750 жалоб.

Nissan сообщил, что проводит проверку в отношении проблемы после консультаций с NHTSA, и предложил автовладельцам бесплатно обновить программное обеспечение в дилерских центрах для улучшения работы системы.

Служба финансово-экономической информации

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