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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 14:39 26.06.2018 - 14:39

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США впервые одобрило рецептурный препарат на основе конопли, предназначенный для лечения редких форм эпилепсии, в первую очередь, у детей, пишет The Wall Street Journal.

Препарат Epidiolex (каннабидиол) британской фармкомпании GW Pharmaceuticals позволяет купировать приступы у пациентов в возрасте 2 лет и старше, в том числе страдающих от синдрома Драве и синдрома Леннокса-Гасто.

GW Pharmaceuticals утверждает, что для изготовления препарата используется выведенный компанией сорт конопли с максимальным содержанием каннабидиола и сниженным содержанием веществ, которые вызывают эйфорию. Растения выращиваются на территории Великобритании.

FDA подтвердило, что аддиктивный потенциал препарата Epidiolex представляется минимальным.

На данный момент около 30 американских штатов и округ Колумбия легализовали использование конопли и марихуаны в медицинских целях.

Служба финансово-экономической информации

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