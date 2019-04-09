Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор США Уильям Барр заявил во вторник, что по-прежнему готов опубликовать в середине апреля доклад Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США.
"Я рассчитываю опубликовать доклад не позднее, чем через неделю", - заявил она на слушаниях в палате представителей США.
При этом У.Барр подчеркнул, что речь будет идти об отредактированной версии доклада.
"Процесс редактирования идет очень хорошо. Поэтому мой первоначальный прогноз о публикации в середине апреля остается в силе", - сказал генпрокурор.
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