Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 16:24

*** Он обещает предоставить как можно больше информации из доклада

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Генпрокурор США Уильям Барр заявил во вторник, что по-прежнему готов опубликовать в середине апреля доклад Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США.

"Я рассчитываю опубликовать доклад не позднее, чем через неделю", - сказал он на слушаниях в палате представителей США.

При этом У.Барр подчеркнул, что речь будет идти об отредактированной версии доклада.

"Процесс редактирования идет очень хорошо. Поэтому мой первоначальный прогноз о публикации в середине апреля остается в силе", - сказал генпрокурор.

По словам У.Барра, "важно, чтобы общественность ознакомилась с результатами расследования".

"Я опубликую как можно больше информации, в пределах возможного", - добавил генпрокурор.

Он пояснил, что работает вместе с командой Р.Мюллера над редактированием доклада.

Задача редактирования - убрать из доклада четыре категории информации. Первая - данные о коллегии присяжных, которые должны оставаться секретной, вторая - информация о методах сбора информации разведслужбами, третья - информация, которую не стоит пока публиковать, так как она используется во время еще не завершившихся судебных разбирательств. Четвертая категория - это личные данные о второстепенных фигурантах расследования, которым в итоге не предъявили обвинений.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом и передала его У.Барру. Тот в письме конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. При этом Р.Мюллер подтвердил, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы 2016 года в США.

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