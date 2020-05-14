Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 17:35

Москва/Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Российская сторона передала в редакцию Financial Times письмо с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от COVID-19 в РФ, сообщили "Интерфаксу" в четверг в посольстве России в Лондоне.

"Письмо передано", - сообщили в российской дипмиссии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что ведомство направит письма в издания Financial Times и New York Times с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от COVID-19 в России. По ее словам, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.

В МИД России назвали публикации этих изданий о "занижении российским правительством данных о количестве смертей от новой коронавирусной инфекции" беспочвенными спекуляциями и "очередным сенсационным антироссийским фейком".

В материалах FT и NYT говорилось о том, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики. В качестве доказательств приводились данные властей двух городов, в соответствии с которыми число смертей от всех причин в апреле 2020 года почти на 2 тысячи превышает показатель 2019 года.

В Депздраве Москвы также опровергли эти сообщения, отметив, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, диагноз Covid-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются "исключительно точными".

В Госдуме обратились в МИД РФ с просьбой принять к FT и NYT меры, вплоть до лишения их аккредитации в России.

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