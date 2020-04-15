Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 22:13

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - После заседания в среду Национального совета безопасности Бельгии федеральное правительство страны подтвердило ранее озвученное в СМИ решение о продлении режима изоляции населения до 3 мая.

"То, что требуют от вас каждый день, переносить трудно. Наша страна не знала такого сильного испытания со времени Второй мировой войны. Однако мы понемногу каждый день приближаемся к его завершению", - заявила на пресс-конференции после заседания совета премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.

При этом она указала на то, что, хотя число госпитализаций в стране с диагнозом коронавируса несколько снижается, все еще много пациентов находится в отделениях интенсивной терапии. Крайне хрупкая ситуация в домах престарелых, обитатели которых подвержены наибольшему риску.

По словам главы правительства, "даже если сегодня есть основания думать, что распространение вируса замедляется, этот кризис еще не закончился".

"Надо продолжать усилия", - заявила Вильмес.

И она также предупредила, что некоторое смягчение ограничительных мер, о котором договорился Национальный совет безопасности, вовсе не означает ослабления основных правил режима изоляции.

Так, объявлено, что с понедельника 20 апреля разрешается открыть пункты торговли семенами, саженцами и другим посадочным материалом. Основной торговый оборот этого сектора формируется между мартом и маем, и продолжение закрытия грозит ему разорением. Откроются также магазины стройматериалов и строительных инструментов.

"Возможно, что некоторые увидят в этом смягчение базовых предписаний. Ничего подобного. Все останется по-прежнему до 3 мая. Мы еще не пришли к стадии выхода из изоляции", - подчеркнула бельгийский премьер. Она призвала население к "гражданственности и здравому смыслу".

Вильмес указала на то, что "сегодня никто не может предсказать, когда мы вернемся к нашей обычной жизни, путь еще долог и усеян камнями".

В числе других распоряжений правительства - разрешение близким родственникам посещать обитателей домов престарелых, учреждений для инвалидов и других мест социального поселения. Посетитель должен быть только один при условии, что у него не было симптомов COVID-19 минимум за две недели до визита.

Вместе с тем решено, что школы открывать еще слишком рано. Вероятно, занятия смогут возобновиться не раньше мая.

Никакие массовые мероприятия не разрешены до 31 августа. Подтверждено, что отменены все летние музыкальные фестивали и крупные спортивные мероприятия.

1ов бм

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