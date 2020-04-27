Этот контент был опубликован 27 апреля 2020 г. 12:34

Дели. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник заявил, что режим изоляции, действующий в стране месяц, принес положительные результаты, и что в Индии спасены "тысячи жизней" благодаря этой мере, сообщает Associated Press.

"Последствия коронавируса, однако, останутся заметными в ближайшие месяцы", - приводит агентство его слова, он выступил перед главами штатов в режиме видеоконференции.

На прошлой неделе Индия ослабила ограничительные меры в сфере сельского хозяйства и промышленности, а также, позволила возобновить работу магазинов.

Ограничения в стране введены 25 марта, они будут действовать как минимум до 3 мая. Моди не уточнил в понедельник, будут ли они продлены.

В Индии с начала пандемии зарегистрировали 27 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 872 человека.

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