Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 10:46

Лондон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Режим изоляции, действующий в Великобритании в связи со вспышкой коронавируса, изменил в лучшую сторону алкогольные привычки британцев, сообщает в четверг газета The Guardian со ссылкой на опрос компании Opinium.

Так, каждый пятый британец, принявший участие в опросе, заявил, что с момента введения ограничений стал употреблять большее количество алкоголя, чем до них. Однако, в то же время, каждый третий опрошенный заявил, что, наоборот, сократил или старался сократить употребление алкоголя.

Кроме того, 6% опрошенных заявили, что совсем перестали употреблять алкоголь.

В ходе исследования выяснилось, что почти половина респондентов - 47% - среди тех, кто раньше употреблял алкоголь раз в неделю или реже, теперь стали пить алкогольные напитки еще реже или меньшее количество. Такая же тенденция наблюдается и у 27% опрошенных, которые ранее употребляли алкоголь от двух до шести раз в неделю.

Однако почти каждый пятый - 18% - среди тех, кто до изоляции употреблял алкоголь раз в день, теперь стал пить еще большее количество алкоголя.

В опросе приняли участие более 2 тыс. совершеннолетних британцев с 8 по 14 апреля.

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