Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 10:39

Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Преступники адаптируют свои действия к условиям введенных в Бельгии ограничений и режима изоляции, сообщил во вторник в интервью телеканалу RTBF прокурор города Намюр (в центре страны, столица региона Валлония) Венсен Мак.

"При том, что одни формы преступности исчезают, появляются другие. В период изоляции уголовное правосудие, конечно, продолжает работать", - отметил прокурор.

Он объяснил, что уличные преступления, когда, например, у пожилых женщин вырывают сумки, или рэкет, практически прекратились в опустевшем городе. Но введенные ограничения создали новые ниши для преступности.

Особенно активны мошенники, избравшие своей целью в основном пожилых людей, к которым они являются на дом. Но они теперь не представляются сотрудниками полиции или представителями коммунальных служб, как делали прежде, а эксплуатируют эпидемию коронавируса и выдают себя, в частности, за работников Минздрава, чтобы обманывать и обворовывать своих жертв.

Дефицит защитных масок породил их довольно значительный нелегальный трафик, когда сбываются маски, нуждающиеся в получении ряда экспертиз и разрешений, прежде чем попасть в торговлю. Иногда это простые тканевые маски, не отвечающие медицинским требованиям, а порой - маски, которые были похищены из системы их официального распределения.

Как и бывает в кризисные времена, не мог не возникнуть соответствующий черный рынок, пояснил прокурор. Он добавил, что такие дела сегодня расследуются в Бельгии не в одном только Намюре.

Выросли цены в незаконном обороте наркотиков, рассказал Мак. Многие из задержанных нарушителей режима изоляции оказываются наркоманами, вышедшими в поисках наркотика. Дилерам стало труднее оперировать на пустынных улицах, где не спрячешься в толпе. Тем не менее, трафик функционирует, торговцы идут на риск, и это сказывается на ценах.

По словам прокурора, обстановка, связанная с эпидемией, создает ситуации, с которыми правоохранителям не приходилось разбираться в обычное время.

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