Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 16:40

Стамбул. 10 января. ИНТЕРФАКС - Режим прекращения огня вступит в действие в районе Идлиба в ночь на 12 января, проинформировало в пятницу министерство обороны Турции.

"Турция и Россия пришли к соглашению относительно установления режима прекращения огня и прекращения атак на суше и в воздухе для того, чтобы предотвратить новые потоки беженцев и содействовать обеспечению возврата к нормальной жизни внутри зоны деэскалации Идлиб", - говорится в заявлении турецкого оборонного ведомства.

"Режим прекращения огня вступит в действие с 00:01 местного времени (01:01 мск) 12 января", - отмечается в документе.

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