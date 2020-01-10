Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 17:38

Стамбул. 10 января. ИНТЕРФАКС - Режим прекращения огня вступит в действие в районе Идлиба в ночь на 12 января, проинформировало в пятницу министерство обороны Турции.

"Турция и Россия пришли к соглашению относительно установления режима прекращения огня и прекращения атак на суше и в воздухе для того, чтобы предотвратить новые потоки беженцев и содействовать обеспечению возврата к нормальной жизни внутри зоны деэскалации Идлиб", - говорится в заявлении турецкого оборонного ведомства.

"Режим прекращения огня вступит в действие с 00:01 местного времени (01:01 мск) 12 января", - отмечается в документе.

Накануне начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации в Сирии режим прекращения огня был введен днем в четверг.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14:00 9 января 2020 года в Идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня", - сказал Боренков на брифинге.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - заявил генерал.

Ранее президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высказались за полное выполнение договоренностей по нормализации ситуации в Идлибе.

"Мы подчеркиваем необходимость установления спокойствия в Идлибской зоне деэскалации путем полного выполнения всех договоренностей по Идлибу", - говорилось в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров двух президентов в Стамбуле.

1ар ан

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