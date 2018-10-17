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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 16:25 17.10.2018 - 16:25

Нью-Йорк (ООН). 17 октября. ИНТЕРФАКС - Заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн в среду заявил, что режим прекращения огня в сирийском Идлибе пока что дает позитивные результаты.

"Режим прекращения огня в Идлибе дал нам уникальную возможность (прекратить насилие в Сирии - ИФ), однако эта возможность может пропасть в любой момент", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

"Тяжелые военные вооружения были убраны из демилитаризованной зоны, согласованной Турцией и Россией, но лишь на данный момент", - подчеркнул Дж.Коэн.

Соглашение о создании 15-20 км зоны, свободной от тяжелых вооружений, было достигнуто между Россией и Турцией 17 сентября на переговорах в Сочи. Согласно договоренностям, эту зону должны патрулировать представители военной полиции России и Турции.

Данное соглашение позволило предотвратить проведение масштабной военной операции правительственных войск Сирии при поддержке Вооруженных сил России против представителей вооруженной оппозиции в регионе.

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