Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами из сектора Газа продолжается - ТВ
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Дубай. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Режим прекращения огня в районе сектора Газа, предположительно, достигнутый палестинскими группировками и Израилем, сохраняется, передает межарабский телеканал "Аль-Джазира".
"Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем, по всей видимости, все еще держится", - говорится в сообщении телеканала.
В ночь на среду организации ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" заявили о договоренностях с Израилем по прекращению огня. По их словам, перемирие было достигнуто при посредничестве представителей Египта.
В свою очередь израильские власти не подтвердили сообщения о перемирии.
"Израиль не хочет ухудшения ситуации, но насилие должны прекратить те, кто его начал", - заявил в эфире Израильского общественного радио министр разведки Исраэль Кац, подчеркнув, что никаких договоренностей с ХАМАС или "Палестинским исламским джихадом" не было.
Накануне из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из мортир. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.
В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по сектору Газа.
1ла аю
Интерфакс