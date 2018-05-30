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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 13:28 30.05.2018 - 13:28

Дубай. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Режим прекращения огня в районе сектора Газа, предположительно, достигнутый палестинскими группировками и Израилем, сохраняется, передает межарабский телеканал "Аль-Джазира".

"Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем, по всей видимости, все еще держится", - говорится в сообщении телеканала.

В ночь на среду организации ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" заявили о договоренностях с Израилем по прекращению огня. По их словам, перемирие было достигнуто при посредничестве представителей Египта.

В свою очередь израильские власти не подтвердили сообщения о перемирии.

"Израиль не хочет ухудшения ситуации, но насилие должны прекратить те, кто его начал", - заявил в эфире Израильского общественного радио министр разведки Исраэль Кац, подчеркнув, что никаких договоренностей с ХАМАС или "Палестинским исламским джихадом" не было.

Накануне из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из мортир. Израиль сообщал об одном раненом военнослужащем в результате обстрелов.

В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла несколько авиаударов по сектору Газа.

1ла аю

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