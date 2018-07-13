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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 17:53 13.07.2018 - 17:53

Стамбул. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Режим чрезвычайного положения в Турции завершится 18 июля, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на официального представителя президента страны Ибрагима Калына.

"С 18 июля 2018 года режим чрезвычайного положения в Турции будет отменен", - цитирует агентство пресс-секретаря в Twitter.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что режим ЧП может быть восстановлен при появлении новых угроз нацбезопасности Турции.

Ранее СМИ сообщали, что режим чрезвычайного положения в Турции будет отменен после утверждения нового состава кабинета министров Турции. Состав Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил новый состав правительства страны 9 июля, в тот же день, когда прошла его инаугурация.

Режим ЧП в Турции был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в стране, он неоднократно продлялся.

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