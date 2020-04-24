Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 19:06

Таллин. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство Эстонии на заседании в пятницу приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране до 17 мая.

"В течение последних двух недель количество заразившихся и находящихся на лечении в больнице стало снижаться, мы определенно достигли переломного момента. Правительство на этой неделе представило проект стратегии выхода из кризиса, который мы надеемся одобрить на следующей неделе", - сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas), чьи слова приводит пресс-служба правительства республики.

"После этого мы начнем шаг за шагом смягчать ограничения, если эпидемиологическая ситуация будет этому по-прежнему благоприятствовать. Но поскольку выход не произойдет разом, а будем постепенным и взвешенным, мы сегодня продлили чрезвычайное положение до 17 мая включительно", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что это не означает полного отказа от ограничений в этот же день. "Часть ограничений мы начнем смягчать раньше, другие останутся действовать и после окончания чрезвычайного положения. Основанием для смягчения ограничений и сопутствующей этому гражданской обязанностью является дальнейшее соблюдение правил поведения и требований гигиены", - добавил Ратас.

Правительство в связи с распространением коронавируса в мире и в Эстонии 12 марта объявило чрезвычайное положение. Оно должно было действовать до 1 мая.

По последним данным, в Эстонии общее число инфицированных достигло 1 тыс. 605 человек, в больницах находятся 103 пациента, выписаны по выздоровлению 206 человек, умерли за весь период - 46.

тв ап

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!