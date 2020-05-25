Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 5:47

Токио. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Японии собираются отменить режим чрезвычайного положения, связанный с COVID-19, во всех префектурах страны в понедельник, сообщают местные СМИ.

"Проанализировав и оценив масштабы распространения инфекции и другие факторы, мы считаем, что все префектуры больше не нуждаются в чрезвычайном положении. Мы хотели бы проконсультироваться с вами по поводу объявления о прекращении этой меры", - сказал министр по делам восстановления экономики страны Ясутоси Нисимура группе экспертов на заседании в понедельник.

Правительство намерено прекратить действие режима чрезвычайного положения в отношении столичного района Токио, включая Тибу, Канагаву и Сайтаму, а также Хоккайдо на севере Японии, заявил министр экономического возрождения Ясутоси Нисимура.

Чрезвычайное положение уже было отменено в 42 префектурах из 47.

Консультативная группа должна оценить, является ли правительственный план целесообразным, прежде чем премьер-министр Синдзо Абэ сможет официально принять решение. Он проведет пресс-конференцию около 18 часов в понедельник.

Нисимура сказал, что правительство будет пересматривать ситуацию с распространением инфекции примерно каждые три недели, чтобы постепенно смягчить действующие меры.

Он также напомнил, что правительство просит людей воздерживаться от пересечения границ префектур до конца месяца.

Япония отменит режим чрезвычайного положения через семь недель после его введения.

Абэ распространил эту меру на все 47 префектур в середине апреля по начало мая, а позже продлил до 31 мая.

Однако 14 мая режим чрезвычайного положения был отменен в 39 префектурах, где распространение вируса было взято под контроль. Затем в минувший четверг чрезвычайное положение было отменено в Осаке, Киото и Хего.

В общей сложности более 16 тыс. человек получили положительный результат теста на COVID-19 в Японии. Умерли более 800 человек.

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