Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 1:50

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти штатов Квинсленда и Нового Южного Уэльса на восточном побережье Австралии объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением лесных пожаров.

В минувшие выходные в штатах в результате пожаров погибли три человека, было уничтожено около 150 домов.

Власти до катастрофической пожарной опасности повысили прогноз для Сиднея и прилегающих к нему районов.

"Завтрашний день - это защита жизни, защита собственности и обеспечение максимальной безопасности для всех", - заявила журналистам в Сиднее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Сидней, где проживает более 5 миллионов человек, окружен обширными лесными массивами. Там наблюдается засуха в связи с практически полным отсутствием дождей.

1гк тг

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