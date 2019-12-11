Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 16:17

Париж. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Режиссер Роман Полански в среду впервые выступил после того, как его обвинили в изнасиловании, заявив, что СМИ разжигают скандалы вокруг его личности, сообщил в среду журнал Paris Match.

В интервью журналу Полански заявил, что СМИ "пытаются превратить его в монстра".

Он также "полностью отрицал" обвинения французской актрисы Валентины Монье, сделанные в ноябре.

Как отмечали ранее французские СМИ, в ноябре Монье заявила, что в 1975 году, когда ей было 18 лет, Полански ее избил и изнасиловал.

В 1977 году суд Лос-Анджелеса признал режиссера виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой Самантой Геймер. Полански тогда признал себя виновным, объяснив свое поведение влиянием алкоголя и наркотиков.

Он провел 42 дня в тюрьме после заключения сделки с правосудием, а в 1978 году бежал из США, опасаясь признания сделки недействительной.

Сама Геймер заявила в 2013 году, что простила режиссера.

Также Полански обвинили в изнасиловании британская актриса Шарлотт Льюис и женщина, представившаяся как Робин.

Женщины заявили, что подверглись сексуальному насилию в 16-летнем возрасте - 1983 и 1973 годах соответственно.

Обвинения со стороны бывшей швейцарской актрисы Ренате Лангер, которая заявляла, что режиссер изнасиловал ее в Мюнхене в 1972 году, когда ей было 15 лет, были сняты в 2017 году.

1ви ар

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