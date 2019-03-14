Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 16:09

Рим. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Сербский режиссер Эмир Кустурица назначен советником председателя Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, сообщают западные СМИ в четверг.

В сообщении о назначении Э.Кустурицы, размещенном на официальном сайте М.Додика, не уточняется, какими именно вопросами будет заниматься режиссер.

Э.Кустурица и М.Додик являются близкими друзьями, отмечают СМИ. В одном из интервью режиссер, обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей", называл М.Додика "наилучшим".

В 2017 году американская администрация внесла М.Додика в санкционный список за призывы отделить Республику Сербскую от Боснии и Герцеговины. М.Додик придерживается пророссийских взглядов.

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