Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 0:14

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган осудил решение американских законодателей, принявших резолюцию о событиях 1915 года в Османском государстве.

"Судить о событиях военного времени 104-летней давности должны историки, а не политики", - заявил Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Эрдоган подчеркнул, что две антитурецкие резолюции, принятые 29 октября Палатой представителей Конгресса США, бросают тень на турецко-американские отношения и вызывают неприятие у турецкого народа.

Ранее члены Палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи. Резолюция не носит юридически обязывающего характера.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Госдума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

1вз ав

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