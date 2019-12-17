Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 18:24

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Позиция администрации президента США Дональда Трампа остается неизменной, несмотря на одобрение идущей с ней вразрез резолюции сената США о признании геноцида армян, заявили во вторник в госдепе.

"Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в однозначном заявлении президента по этому вопросу, сделанному в апреле", - говорится в заявлении госдепа.

24 апреля этого года президент США сделал заявление о том, что Вашингтон чтит "память о тех, кто пострадал от одного из самых наихудших массовых зверств XX века". При этом, слово "геноцид" в заявлении не использовалось.

На прошлой неделе Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года. В конце октября члены Палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи.

МИД Турции осудил данную резолюцию, назвав ее "постыдным примером политизации истории".

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Госдума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

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