Нью-Йорк (ООН). 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Генассамблея ООН приняла в среду консенсусом резолюцию, в которой содержится призыв к США оперативно и своевременно выдавать визы всем представителям государств-членов Организации, в том числе России, прибывающим на мероприятия ООН.

Ранее 20 ноября документ был принят консенсусом в Шестом комитете по правовым вопросам ГА ООН.

Авторами резолюции выступили Канада, Болгария, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар. В основу документа легли рекомендации по вопросам невыдачи виз ряду делегаций, в том числе российской и ограничений на передвижение дипломатов, работающих в миссиях при ООН из доклада Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры Организации, который был официально опубликован 1 ноября.

В резолюции отмечается, что "если вопросы, поднятые в докладе Комитета по сношениям со страной пребывания, не будут решены (генсеком ООН - ИФ) в разумный и ограниченный срок, то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Данный раздел предусматривает решение вопросов через арбитраж между ООН и США.

Также выражается серьезная озабоченность по поводу невыдачи американских виз "определенным представителям определенных государств-членов".

"Генассамблея рассчитывает, что страна пребывания (США - ИФ) будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и членам Секретариата (...) и делать это своевременно с тем, чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в Секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН", - отмечается в резолюции.

Согласно документу, ожидается, что США "продолжат активизировать усилия для облегчения участия, в том числе и посредством выдачи виз, представителей государств-членов в других заседаниях ООН".

Кроме того, в резолюции содержится призыв к США пересмотреть свои особенные процедуры выдачи виз персоналу определенных представительств, уделяя особое внимание однократным визам, а также "отменить все оставшиеся ограничения на поездки персонала определенных представительств и сотрудников секретариата, являющихся гражданами определенных стран".

"В этой связи (Генассамблея - ИФ) со всей серьезностью воспринимает более жесткие ограничения на передвижение постоянных и прибывающих с визитами представителей двух представительств (Ирана и Кубы - ИФ) и заявления затронутых делегаций о том, что ограничения на передвижение препятствуют их способности выполнять свои функции, ограничивают их доступ к услугам и их выбор места жительства, и негативно сказываются на семьях сотрудников", - говорится в резолюции.

Подчеркивается, что визовые вопросы и вопросы, связанные с ограничениями на передвижение дипломатов, "следует должным образом решать в духе сотрудничества и в соответствии с международным правом, включая Соглашение о Центральных учреждениях".

"Генассамблея просит Генерального секретаря продолжать активно заниматься всеми аспектами сношений ООН со страной пребывания и принимать более активное участие в работе Комитета (по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН - ИФ) с тем, чтобы представлять интересы соответствующих сторон", - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН. 15 октября прошло экстренное заседание Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН, где обсуждались вопросы невыдачи виз ряду делегаций, в том числе российской, ограничений на передвижение дипломатов, работающих в миссиях при Организации, и конфискации американскими властями загородной резиденции российского постпредства.

1 ноября Комитет опубликовал доклад, в котором рекомендовал генеральному секретарю Антониу Гутерришу как можно быстрее разрешить вопрос с невыдачей виз, иначе будет серьезно рассмотрена возможность решения вопроса через арбитраж. Комитет в докладе также "выразил озабоченность по поводу невыдачи въездных виз определенным представителям определенных государств-членов" ООН.

7 ноября Первый комитет ГА ООН по вопросам разоружения и международной безопасности отклонил российский проект решения о возможном переносе его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву из-за невыдачи американских виз ряду делегаций.

1йф ют вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!