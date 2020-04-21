Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 4:46

Нью-Йорк (ООН). 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, призывающую обеспечить общедоступность лекарств, защитных средств и будущих вакцин против коронавируса и предотвратить спекуляции на них.

Резолюция "Международное сотрудничество в целях обеспечения глобального доступа к лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию для противодействия COVID-19" была принята по процедуре отсутствия возражений.

"Генассамблея призывает государства-члены и другие соответствующие заинтересованные стороны незамедлительно принять меры по предотвращению, в рамках их соответствующих правовых систем, спекуляции и чрезмерного накопления запасов, которые могут препятствовать доступу к безопасным, эффективным и доступным по цене основным лекарствам, вакцинам, средствам индивидуальной защиты и медицинскому оборудованию, которые могут потребоваться для эффективной борьбы с COVID-19", - говорится в документе, текст которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

Резолюция также просит генерального секретаря, Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и другие учреждения системы ООН представить рекомендации по поводу обеспечения доступа к средствам профилактики, лабораторным исследованиям, основным предметам медицинского назначения, новым средствам диагностики, лекарствам и будущим вакцинам против COVID-19 для всех нуждающихся, в частности, в развивающихся странах.

Кроме того, в резолюции содержится рекомендация странам-членам ООН "работать в партнерстве со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в целях увеличения объема финансовых ресурсов, предназначенных для проведения научных исследований и разработки вакцин и лекарств, оптимального использования цифровых технологий и укрепления международного научного сотрудничества, необходимого для борьбы с коронавирусом".

Документ, который поддержали и США, признает важнейшую ведущую роль, которую играет ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

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