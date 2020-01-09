Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 2:05

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Сенаторы демократ Джефф Меркли и республиканец Рэнд Пол представили резолюцию, согласно которой разрешения на применение военной силы от 2001 и 2002 года (AUMF)не могут рассматриваться как потенциальное разрешение на войну с Ираном.

"Американский народ не хочет еще одной бесконечной войны на Ближнем Востоке. Однако в последние дни мы видим, что президент готов принимать важные военные решения, приближающие нас к войне, не консультируясь с Конгрессом и не признавая, что наша Конституция дает полномочия на ведение войны Конгрессу, а не президенту", - заявил Меркли.

По словам Пола, Конгресс должен сделать важный шаг и дать понять, что ни одна из военных деклараций эпохи Джорджа Буша не охватывает конфликт с Ираном.

"Настало время для Конгресса прекратить использовать предыдущих AUMF в качестве предлога для дальнейшего отказа от своей конституционной ответственности за войну", - сказал он.

Соавторами резолюции выступили сенаторы-демократы Эд Марки, Элизабет Уоррен, Рон Уайден, Крис Ван Холлен и независимый законодатель Берни Сандерс.

Как отметили конгрессмены, они решили представить резолюцию после закрытого брифинга с высшими должностными лицами администрации, после того как не получили доказательств того, что генерал Касем Сулеймани был убит, чтобы предотвратить "неминуемую" угрозу.

Разрешение на применение военной силы (AUMF) от 2001 года санкционирует использование Вооруженных Сил США против лиц, ответственных за нападения 11 сентября 2001 года, и любых "связанных с ними сил". Это разрешение предоставило президенту полномочия применять всю "необходимую и надлежащую силу "против тех, кто, по его мнению, "планировал, санкционировал, совершил или содействовал " нападениям 11 сентября или укрывал указанных лиц или группы. AUMF был подписан президентом Джорджем Бушем 18 сентября 2001 года.

Разрешение на применение военной силы против Ирака, принятое США в октябре 2002 года, разрешает использование ВС США против иракского правительства Саддама Хусейна в рамках операции "Иракская свобода".

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