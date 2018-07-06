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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 21:08 06.07.2018 - 21:08

Лондон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Расследование отравления двух человек нервнопаралитическим веществом в британском городе Эймсбери может занять недели, и даже месяцы, говорится в распространенном в пятницу заявлении Скотланд-Ярда.

"Это сложное и быстро продвигающееся расследование, участие в котором принимают около 100 следователей контртеррористического отдела (британской полиции - ИФ)... а также их коллеги из полиции графства Уилтшир", - говорится в документе.

В нем отмечается, что следователи определили и допросили несколько "ключевых свидетелей", а также занимаются изучением более чем 1,3 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения, расположенных в районах, где пострадавшие могли бывать перед отравлением.

В Скотланд-Ярде подчеркнули, что оба пострадавших - британские подданные Чарли Роули и Дон Стерджес - все еще находятся в больнице в критическом состоянии.

В документе отмечается, что правоохранительные органы пока не снимают оцепления с нескольких районов Эймсбери и Солсбери, которые Ч.Роули и Д.Стерджес предположительно посещали перед тем, как попали в больницу.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за этот случай британские власти возложили на Россию.

1ла ар

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