Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 13:39

Мадрид. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Решение британского премьера Терезы Мэй уйти в отставку означает, что Brexit с высокой долей вероятности может пойти по неконтролируемому пути, считают в Мадриде.

"Жесткий Brexit в этих условиях кажется почти неотвратимой реальностью", - прокомментировала в пятницу журналистам решение Т.Мэй представитель испанского правительства Исабель Селаа.

По ее словам, решение Т.Мэй разочарует всех, "кто хотел упорядоченного выхода Соединенного Королевства из ЕС".

В то же время И.Салаа отметила, что меры, которые планирует предпринять Испания в крайнем случае, остаются в силе, и Мадрид сделает все возможное, чтобы "все решилось наилучшим образом" для испанских подданных и испанского бизнеса в Великобритании.

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