Результаты выборов в Турции огласят 5 июля - избирком
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Окончательные результаты президентских и парламентских выборов в Турции будут объявлены 5 июля, информирует в понедельник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Высший избирательный совет страны.
Ранее председатель комиссии Сади Гювен подтвердил, что большинство голосов на выборах получил кандидат в президенты Реджеп Эрдоган.
По его словам, завершился подсчет 99,1% бюллетеней, и оставшиеся неподсчитанными голоса не смогут повлиять на результаты выборов.
Главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции - оппозиционер Мухаррем Индже - заявил, что признает результаты выборов.
Он призвал Р.Эрдогана быть "президентом всех турок" и "представлять интересы всех 80 миллионов" граждан Турции.
"Мы будем продолжать нашу борьбу до того момента, пока Турция не станет страной для каждого" - добавил он.
24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Р.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.
На парламентских выборах в Турции также лидирует возглавляемая Р.Эрдоганом "Партия справедливости и развития" с 42% голосов.
1ар
Интерфакс