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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 14:58 25.06.2018 - 14:58

Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Окончательные результаты президентских и парламентских выборов в Турции будут объявлены 5 июля, информирует в понедельник Анатолийское агентство новостей со ссылкой на Высший избирательный совет страны.

Ранее председатель комиссии Сади Гювен подтвердил, что большинство голосов на выборах получил кандидат в президенты Реджеп Эрдоган.

По его словам, завершился подсчет 99,1% бюллетеней, и оставшиеся неподсчитанными голоса не смогут повлиять на результаты выборов.

Главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции - оппозиционер Мухаррем Индже - заявил, что признает результаты выборов.

Он призвал Р.Эрдогана быть "президентом всех турок" и "представлять интересы всех 80 миллионов" граждан Турции.

"Мы будем продолжать нашу борьбу до того момента, пока Турция не станет страной для каждого" - добавил он.

24 июня в Турции прошли всеобщие выборы. По последним данным Высшей избирательной комиссии Турции, Р.Эрдоган получил более 52% голосов, в то время как его основной оппонент Мухаррем Индже набрал около 31%.

На парламентских выборах в Турции также лидирует возглавляемая Р.Эрдоганом "Партия справедливости и развития" с 42% голосов.

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