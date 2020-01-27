Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 16:06

Рим. 27 января. ИНТЕРФАКС - Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини должен быть разочарован результатами региональных выборов в области Эмилия-Романья, заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте, чьи слова приводит агентство АНСА.

"Голосование на региональных выборах было значимым. Были те, кто хотел сделать из него референдум по работе правительства, по-видимому, они были разочарованы", - заявил премьер-министр.

"Были те, кто ошибочно хотел сделать из этого мероприятия референдум "против" или "в поддержку" правительства. Я имею в виду Сальвини, вышедшего большим неудачником из этого соревнования", - добавил Конте.

Сам Сальвини по итогам выборов в Эмилии-Романье заявил, что "если бы выборы были на национальном уровне, правоцентристы победили бы с большим преимуществом".

"Мы не сдаемся, мы боремся, чтобы победить", - добавил Сальвини.

На выходных в двух областях Италии, Калабрии и Эмилии-Романье, прошли региональные выборы. Сальвини возлагал большие надежды на эти выборы, так как победа на них могла бы помочь ему вернуться в правительство, места в котором он лишился в сентябре 2019 года после разлада с "Движением 5 звезд".

Особенно значимой могла стать победа "правых" в Эмилии-Романье, которая уже несколько десятилетий поддерживает "левые" партии. Опросы, проводимые в преддверии выборов, показывали, что победа "правых" не исключена.

Однако на выборах в Эмилии-Романье победила "левая" коалиция с 51,4% голосов, "правые" получили 43,7% голосов. А в Калабрии победа все же досталась "правым".

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