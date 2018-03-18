Результаты исследований ОЗХО по делу Скрипаля могут стать известны, самое ранее, через две недели
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*** Отбором проб будут заниматься сами эксперты ОЗХО
Лондон. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в понедельник сами отберут пробы нервнопаралитического газа, от контакта с которым могли пострадать бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, сообщили в воскресенье в МИД Великобритании.
"Затем (эти образцы) исследуют в пользующихся высокой репутацией международных лабораториях, которые выберет ОЗХО", - отметили в британском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД пояснили, что "результатов исследований следует ожидать минимум через две недели".
Ранее в воскресенье глава МИД Великобритании Борис Джонсон проинформировал, что эксперты ОЗХО прибудут в Великобританию в понедельник для того, чтобы исследовать образцы вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Как ожидается, на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома С.Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей.
Ар бп
Интерфакс