Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 9:13

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Публикация результатов первых внутрипартийных выборов Демократической партии США, прошедших в Айове, задерживается, пишет во вторник агентство Associated Press.

В партии указали, что задержка связана с "проверками качества" и "противоречивостью" некоторых данных, а не с "хакерской атакой или другим вмешательством". Однако демократы заверили, что в течение вторника результаты все же будут обнародованы.

Между тем, все ведущие претенденты в кандидаты от Демократической партии заявили о том, что с оптимизмом ждут результатов предварительных внутрипартийных выборах.

"Кажется, ночь будет долгой. Но мы отлично себя чувствуем", - сказал бывший вице-президент США Джо Байден.

В свою очередь сенатор Берни Сандерс отметил, что он ощущает "прекрасное чувство того, что мы вы выступим очень, очень хорошо здесь в Айове". "Сегодняшний день становится началом конца для Дональда Трампа", - добавил Сандерс.

Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что "еще слишком рано предсказывать результаты" выборов.

Мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич подчеркнул, что хотя окончательные результаты не известны, Айова "шокировала нацию". "Все свидетельствует о том, что мы продолжим побеждать и в Нью-Гэмпшире (на праймериз 11 февраля - ИФ)", - указал кандидат.

Ожидалось, что первые кокусы в Айове внесут ясность относительно того, кто именно из кандидатов обладает большой поддержкой и может претендовать на то, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов. Однако из-за задержки публикации голосов ситуация усложнилась.

По данным газеты The Hill, проблема, по всей видимости, возникла после того, как результаты, переданные через мобильное приложение, используемое для подсчета голосов, показали "некоторые несоответствия". Между тем, официальный представитель Демократической партии в Айове Мэнди Макклюр заявила, что приложение не ломалось, а проводятся просто "проверки качества".

Согласно источникам издания, к 23:00 понедельника по времени Айовы поступили данные только с 35% участков.

Айова стала первым штатом, в котором состоялись предварительные внутрипартийные выборы. Традиционно они проводятся в виде кокусов и праймериз.

Американские СМИ отмечают, что первые кокусы традиционно играют ключевую роль в борьбе претендентов в кандидаты от партии, хотя и не гарантирует им непосредственного успеха в дальнейшей борьбе. Однако эти выборы дают возможность сторонникам партии впервые выразить свою поддержку тому или иному кандидату. Кроме того, победитель предварительных внутрипартийных выборов зачастую получает больше внимания в СМИ и финансирования для своей избирательной программы.

Кроме того, первые этапы внутрипартийных выборов в США, как правило, позволяют отсеять наиболее слабых претендентов на выдвижение кандидатом в президенты страны.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

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