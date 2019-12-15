Этот контент был опубликован 15 декабря 2019 г. 14:38

Нью-Йорк (ООН). 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование итогами конференции ООН по изменению климата, завершившейся в Мадриде в воскресенье.

"Я разочарован результатами конференции ООН по изменению климата (COP25). Международное сообщество утратило важную возможность показать возросшее стремление к сокращению последствия климатических изменений, адаптации и финансирования для борьбы с климатическим кризисом", - написал он в твиттере.

"Но мы не должны сдаваться. И я не сдамся", - добавил Гутерриш.

Участники конференции ранее в воскресенье после споров и нескольких безуспешных попыток, в конце концов, согласовали финальный документ. В итоговом заявлении они призвали государства принимать меры для выполнения условий Парижского соглашения по климату от 2015 года, однако конкретных мер и шагов в этом документе не прописано.

Также в заявлении, распространенном по итогам COP25, содержится призыв к мировому сообществу оказывать помощь развивающимся странам в этой сфере и поднять планки своих собственных климатических целей.

Конференция проходила 2-13 декабря 2019 года в Мадриде, но принятие финального документа затянулось примерно на 40 часов.

1эф вв

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