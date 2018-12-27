Результаты обследования дорог КНДР станут известны в начале 2019 года - СМИ

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 8:02

Гонконг. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Результаты анализа состояния северокорейских железных и автомобильных дорог, будут обнародованы в первые месяцы следующего года, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

Исследование проводилось совместными силами КНДР и Южной Кореи.

"Результаты совместного анализа (состояния северокорейских железных дорог - ИФ), как ожидается, будут известны в начале следующего года, а на основании этого будут расписаны дальнейшие сроки и планы", - цитирует агентство слова чиновника из южнокорейского министерства по делам объединения.

Он уточнил, что результаты обследования дорог будут обнародованы в январе или феврале 2019 года.

"Пройдет некоторое время (до создания дорожных карт - ИФ), так как Южная Корея и КНДР должны вести диалог на основании результатов недавнего анализа", - отметил он.

В минувшую среду состоялась символическая церемония запуска совместного проекта Южной Кореи и КНДР по модернизации и воссоединению автомобильных и железных дорог. Церемония прошла на пограничной железнодорожной станции КНДР Пханмун.

Ранее Южная Корея и КНДР в течение шести дней проводили совместный анализ состояния железных дорог КНДР на западе страны - от Кэсона до Синыйджу.

Лидеры Южной Кореи и КНДР - Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын - по итогам переговоров ранее в этом году договорились до конца 2018 года начать работы по соединению железных и автомобильных дорог на западе и на востоке Корейского полуострова.

1тэ аю

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