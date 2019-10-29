Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 9:58

Таллин. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Финансовая инспекция Эстонии возбудила делопроизводство о проступке для проверки соблюдения правил борьбы с отмыванием денег в эстонском отделении шведского банка Swedbank.

Как сообщила во вторник Финансовая инспекция, производство было возбуждено 28 октября в связи с обнаружением признаков нарушений, выявленных в ходе ранее инициированной процедуры финансового надзора.

В ходе делопроизводства предстоит установить, было в Swedbank совершено нарушение правил предотвращения отмывания денег, а также степень ответственности юридического лица в совершении такого проступка.

Финансовая инспекция координирует свою деятельность и обменивается информацией и оценками с компетентными органами Швеции и стран Балтии. При этом в ее компетенцию не входит уголовное расследование дела.

Первые результаты расследования будут объявлены в начале следующего года.

В отношении Swedbank продолжается и начатая ранее процедура финансового надзора, отметили в Фининспекции.

Как сообщил ранее шведский телеканал SVT, через открытые в 2007-2015 годах счета эстонского отделения банка могло быть переведено не менее 38 млрд шведских крон, или 3,8 млрд евро подозрительных денег.

Его деятельность также расследуется в США, где в настоящее время находится с визитом премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas). Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства, одной из тем его переговоров станет вопрос об отмывании денег.

ки

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