Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 3:13

Нью-Йорк. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Четыре школьницы, которые проходили обучение в США, возвращаются в Россию рейсом SU103 "Аэрофлота" из Нью-Йорка, сообщил журналистам руководитель общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"Они приезжали сюда по школьным программам обмена. К нам и к посольству (РФ в США - ИФ) обратились за помощью четыре школьницы, сообщили, что хотят улететь. Мы помогли им сейчас вылететь", - сказал он.

Кочан рассказал, что некоторым из них общество помогло "купить билеты и оплатить багаж".

По его словам, "у разных школьников разная ситуация". Так, один мальчик, обучающийся во Флориде, сообщил, что остается в США, хотя ему предлагали улететь домой.

"Мы связывались с родителями мальчика, они подтвердили, что он продолжит учебу в школе в Штатах", - пояснил Кочан.

Ранее в посольстве США в РФ сообщили "Интерфаксу", что 51 школьник из России остается в США в рамках частных программ.

"Госдеп США работает над тем, чтобы все иностранные граждане, в настоящее время находящиеся в Соединенных Штатах, имели доступ к точной и своевременной информации, чтобы они могли вернуться в свои страны, если они того пожелают. По состоянию на 6 апреля, 51 школьник из России остается в Соединенных Штатах в рамках программ, спонсируемых частным сектором", - сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс.

"Мы понимаем, что некоторые из этих школьников выразили желание вернуться в Россию и (этот вопрос решается - "ИФ") напрямую через спонсоров", - сказала она.

Она подчеркнула: "Хотя Государственный департамент не финансирует эти программы и не выдаёт гранты участникам этих программ, равно как и не спонсирует поездки и не снабжает участников грантами, а также не покрывает дорожные затраты и не предоставляет какую-либо другую финпомощь от правительства США, мы будем продолжать предлагать поддержку и помощь".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Россия сделала демарш США из-за поступившей информации о программах обучения российских школьников в Соединенных Штатах.

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" su103 по маршруту Нью-Йорк - Санкт-Петербург - Москва вылетел 14 апреля в 20:07 по времени Нью-Йорка (15 апреля, 03:07 мск). По данным Генконсульства РФ в Нью-Йорке, на борту находятся 276 россиян.

1йф тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!