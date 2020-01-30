Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 1:52

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Канадская авиакомпания Air Canada объявила, что с 30 января и до конца февраля прекращает выполнять все рейсы в китайские аэропорты в связи с распространением в Китае пневмонии нового типа.

В сообщении авиакомпании отмечается, что последние до 29 февраля рейсы в Пекин и Шанхай совершены 29 января, обратные - 30 января.

В неделю она выполняла 33 регулярных рейса по этим маршрутам.

В то же время Ларри Кудлоу - экономический советник президента США - сообщил журналистам, что рассматривается вопрос о дальнейшем сокращении полетов в Китай американскими авиакомпаниями.

Как сообщалось, ранее авиакомпании разных стран мира объявили, что в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса приостанавливают или сокращают полеты в Китай.

В частности, полностью отказались от перелетов в КНР южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, количество рейсов по китайскому направлению сократили такие авиакомпании как Air Canada, американская United Airlines, гонконгская Cathay Pacific Airways.

В среду также стало известно, что British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

Почти 9% запланированных в/из Китая перелетов были отменены в период с 23 по 27 января, свидетельствуют результаты анализа полетных данных, проведенные Cirium.

1гк мк

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