Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 1:55

Нью-Йорк. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Четвёртый по счёту вывозной рейс из США в Россию запланирован на 4 мая, в этот раз борт вылетит из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, сообщили в Посольстве РФ в Вашингтоне.

"Вылет рейса № AFL107 Лос-Анджелес - Москва запланирован на 4 мая 2020 в 16:05 по местному времени" (02:05 мск 5 мая - ИФ), - говорится в сообщении, размещённом в твиттере дипмиссии.

В свою очередь в Минкомсвязи РФ уточнили, что перелёт будет возможен "только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия".

7, 14 и 28 апреля "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами.

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