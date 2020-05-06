Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 0:27

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Пятый по счету вывозной рейс из США в Россию состоится 14 мая, сообщает Посольство РФ в Вашингтоне.

"Вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот SU 103 по маршруту Нью-Йорк - Москва запланирован на 14 мая 2020 в 19:20 по местному времени", - говорится в сообщении, размещённом на сайте российской дипмиссии.

Отмечается, что перелет будет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия.

"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на Госуслугах", - отмечается в сообщении.

7, 14, 28 апреля и 4 мая "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами. В начале мая россияне вылетали с западного побережья из Лос-Анджелеса.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что прорабатывает вопрос о возвращении из Штатов еще 8 школьников.

"Что касается, российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них - всех остальных мы вывезли ранее. До Лос-Анджелеса им было добираться далеко и неудобно. Будем прорабатывать их возвращение следующим рейсом с восточного побережья", - сказал журналистам Антонов.

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