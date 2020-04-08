Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 3:44

Нью-Йорк. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Заполненный американскими гражданами самолет Boeing 777-300 "Аэрофлота" приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке, сообщает сайт аэропорта.

Рейс SU102 Москва-Нью-Йорк вылетел из терминала F аэропорта "Шереметьево" в 19:30 мск с большим опозданием. Самолет имеет компоновку из 324 кресел в эконом, а также 48 в комфорт и 30 - в бизнес классе.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, самолет вывез порядка 400 граждан США.

Изначально рейсы "Аэрофлота" по маршруту Москва-Нью-Йорк и Нью-Йорк Москва были запланированы на 3 апреля, однако они были отменены.

Между тем, российские граждане ожидают вылета из Нью-Йорка 7 апреля в 23:00 по местному времени (8 апреля, 06:00 мск) рейсом SU103.

Как сообщало посольство РФ в США, рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву во вторник вылетят граждане, направившие свои данные на портал Госуслуг.

"Список пассажиров был сформирован исключительно на основании данных, направленных гражданами на портал Госуслуги, в которых указан регион следования Москва или Московская область", - говорилось в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" дипмиссии.

Более 2 тыс. россиян хотят вернуться домой из США из-за пандемии коронавируса, сообщал ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. При этом число заявок на вылет россиян из США в связи коронавирусной инфекцией по состоянию на утро вторника было недостаточным для направления даже одного самолета.

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