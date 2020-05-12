Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 16:38

*** В целом рейтинг Байдена остается выше, чем рейтинг Трампа

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - В США в ходе общенационального опроса выяснилось, что рейтинг кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена снижается в связи с заявлениями его бывшей сотрудницы Тары Рид о сексуальных домогательствах, сообщило во вторник издание The Hill.

По данным издания, согласно последнему опросу компании Morning Consult, Байден пользуется поддержкой 45% избирателей, что на три процентных пункта выше показателей президента США Дональда Трампа.

Однако, как сообщает The Hill, по итогам проведения такого же опроса в апреле Байден опережал Трампа на восемь процентных пунктов.

Согласно результатам опроса, 43% избирателей положительно относятся к Байдену в то время, как 48% опрошенных - негативно. То есть рейтинг одобрения Байдена с апреля снизился на пять процентных пунктов, а рейтинг кандидата среди избирателей женского пола снизился на шесть процентных пунктов.

В то же время, как сообщает издание, рейтинг Байдена остается выше, чем рейтинг Трампа, в том числе и среди женщин (на восемь процентных пунктов среди избирателей женского пола).

Опрос проводился 4-10 мая. В нем приняли участие более 27,7 тыс. человек.

В апреле сообщалось, что Тара Рид дала несколько интервью, в которых заявила, что в 1993 году Байден совершал в ее адрес действия сексуального характера. Также она подала заявление в полицию, сообщив, что подверглась посягательству на половую неприкосновенность со стороны неназванного лица.

В интервью агентству Associated Press Рид рассказала, что в 1993 году, когда она работала помощницей в офисе Байдена, ее руководитель попросил отнести Байдену сумку с вещами для спортзала. По словам Рид, когда она подошла к Байдену с сумкой, тот прижал ее к стене, засунул ей руку под юбку, совершил действия сексуального характера и попытался ее поцеловать.

Рид заявила, что она рассказала о действиях Байдена нескольким вышестоящим сотрудникам. Те, в свою очередь, заявили агентству, что не помнят случаев ненадлежащего поведения со стороны Байдена.

Прежде Рид уже заявляла, что Байден прикасался к ней без ее согласия, но не утверждала, что это было посягательство на половую неприкосновенность.

Обвинения Рид выдвинула в важный для Байдена момент, отмечает AP. Сейчас Байден пытается объединить Демократическую партию после того, как его конкурент в президентской гонке демократ Берни Сандерс заявил о прекращении своей кампании. Женщины - важная часть электората демократов, и снижение уровня их поддержки помешает Байдену на президентских выборах, подчеркивает агентство.

1ви др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!